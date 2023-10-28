«مياه الأقصر»: انتهاء أعمال مشروع ضم خط طرد صرف صحي الرواجح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر برئاسة العميد المهندس سالم أحمد السيد، انتهاء أعمال ضم خط طرد محطة رفع صرف الرواجح بمركز ومدينة القرنة، إذ جرت الأعمال لتعديل المسار بآخر جديد بعيدا عن مسار محور شمال الأقصر، وذلك لخط الطرد القائم بقطر 500 GRP بخط قطر 500 HDPE وجرى عمل غرف الربط بغرفتين شاملتين القطع الخاصة، ومحابس القفل والهواء والغسيل، والمتعارض مع محور شمال الأقصر.

تنفيذ المشروع في زمن قياسي

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، إلى أن أعمال الضم جرت فى زمن قياسى ودون قطع المياه عن المواطنين، إذ دفعت بالعديد من المعدات الحديثة، لسحب المياه، بمتابعة وإشراف المهندس محمد فوزى محمود، مدير عام الصرف الصحي، والمهندس أحمد حسن، مدير عام إدارة القرنة.

مبادرة المياه من أجل الحياة

وكان المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك في مجالات المشاركة المجتمعية، لدعم مبادرة المياه من أجل الحياة، وذلك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، ويمثلها في التوقيع المهندس سالم أحمد السيد، رئيس الشركة، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib ويمثله طارق عبده نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات، ونادي روتاري 6 أكتوبررويال ويمثله الاستاذ علاء قورة رئيس مجلس الإدارة، ولجنة المياه بالمنطقة الروتارية، ويمثلها السيدة علا حسين النوري، رئيس لجنة خدمة المجتمع بالمنطقة الروتارية.

إنشاء محطة تنقية مياه بتكنولوجيا الترشيح الطبيعي

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار اهتمام الدولة، بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتوصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية فى قرى محافظة الأقصر، ورفع الوعى البيئي والصحي للفئات المستهدفة خاصة الأطفال وأسرهم، ويهدف البروتوكول لإنشاء محطة تنقية مياه بتكنولوجيا الترشيح الطبيعى RBF بقرية الصعايدة مركز الزينية بمحافظة الاقصر، لدعم التنمية المتكاملة، وتطوير وتحديث القرى الأكثر احتياجا بمحافظة الاقصر، وتنفيذ محطة تنقية مياه بإستخدام تكنولوجيا الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار بإعتبارها تقنية خضراء لا تستخدم أى مواد كيماوية في تنقية المياه.