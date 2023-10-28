تعقيم السكة الحديد والمصالح الحكومية لمواجهة الأوبئة في مرسى مطروح

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، انطلاق فرق للتعقيم والتطهير في الأماكن التي يتجمع لها أعداد كبيرة من المواطنين، لمواجهة الأمراض والأوبئة مثل الأسواق والمواقف العمومية، والمصالح الحكومية، والمنشآت الشرطية التي تتردد عليها الجماهير، وذلك في اطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

تطهير وتعقيم محطة سكة حديد مرسى مطروح

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم، إنه جري تطهير وتعقيم محطة سكة حديد مرسي مطروح ومجمع المحاكم ومكاتب البريد والسنترال ضمن الأعمال اليومية لقسم التطهير والتعقيم بمجلس المدينة، ووجه فرق الطوارئ بالتعاون مع البيئة بمجلس المدينة بأهمية مواصلة استمرار حملات رش المبيدات بالاحياء والعزب لمقالب وصناديق القمامة مع جهود النظافة العامة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في مطروح

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح أن الاستجابة إلي شكاوي وبلاغات المواطنين برش المبيدات بالاحياء السكنية والعزب ضمن جهود المدينة في القضاء علي الحشرات والأوبئة في تجمعات القمامة، مناشداً الأهالي بالتعاون مع جهاز النظافة لظهور المدينة بالشكل الحضاري حفاظاً علي صحة الجميع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برش وتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والأسواق العامة في إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية، التي تطبقها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا حفاظاً على أرواح المواطنين.

أرقام تلقي الشكاوى في مرسى مطروح

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل علي مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات علي رقم 0464935266 - 0464933158.