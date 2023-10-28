باحث: مصر هي المدافع الأول عن القضية الفلسطينية

قال محمود سلامة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن امتناع الدول عن التصويت على قرارات الجمعية العامة بالأمس، ومنها دول عربية مثل تونس والعراق وجنوب السودان، وهذا لا يعني الرفض أو القبول، لأن صياغة مشروع القرار كانت في الأساس لوقف فوري لإطلاق النار.

«سلامة»: حدث ضغوط من الدول الغربية على قرارات الجمعية العامة

وأكد «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «8 الصبح»، على شاشة «dmc» مع الإعلامية داليا أشرف، أن بعد ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، على قرارات الجمعية العامة، تحول القرار من وقف فوري لإطلاق النار، إلى هدنة إنسانية متواصلة، تقود إلى وقف الصراع، وكانت الدول العربية الممتنعة عن التصويت، تأمل في أن يكون القرار وقف إطلاق النار، وليس هدنة إنسانية.

«سلامة»: مصر المدافع الأول عن القضية الفلسطينية

وتابع «سلامة» أن القرار كان عبارة عن عدة هدن وليس هدنة واحدة، قد تقود إلى وقف إطلاق النار بغزة، مؤكداً أن مصر هي المدافع الأول عن القضية الفلسطينية، وتبذل جهودًا دبلوماسية قوية إزاء التصعيد الحالي.