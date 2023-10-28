أبرز الأدعية المستحبة لأهل فلسطين.. «اللهم انصر أخواننا في غزة»

بعد غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة، وانقطاع شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، عن قطاع غزة كافة منذ أمس، لا تملك الشعوب العربية والإسلامية حول العالم، شيئًا سوى الدعاء لأهل فلسطين، بأن يحفظهم الله، خاصة بعد إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاجتياح البري لغزة.

ويستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أفضل الأدعية لأهل غزة، التي يُفضل أنّ يدعوا بها المسلمون في كل مكان، لنصرة أخواتنا في فلسطين.

أدعية لنصرة أهل غزة وفلسطين

- اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ.

- اللهم شتت شملهم وفرّق جمعهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم وخرّب بنيانهم وبدّل أحوالهم وقرّب آجالهم وأقطع أعمارهم وأشغلهم بأبدانهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر.

- اللهم يا ولي نعمتي ويا ملاذي في كربتي، اجعل ما نحذره ونخافه بردًا وسلامًا، كما جعلت النار بردًا وسلامًا على سيدنا إبراهيم.

- اللهم يا مُنزل الكتاب ويا مجريَ السحاب ويا هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله.

- اللهم احصهم عددًا واقتلهم بددًا ولا تغادر منهم أحداً يا الله.

- اللهم لا ترفع لليهود في القدس رَايَةً، ولا تُحَقِّقْ لَهُم في غَزَّةَ غَايَةً.

- اللَّهُمَّ أَغِثْ أهلَ القُدْسِ وأهلَ غَزَّةَ وأهلَ فِلَسْطِينَ.

- اللَّهُمَّ اُشْدُدْ أَزْرَهُم، اللَّهُمَّ اُرْبُطْ على قُلُوبِهِم، اللَّهُمَّ اُنْشُرِ السَّكِينَةَ في قُلُوبِهِم.

- اللَّهُمَّ أَنْزِلْ علَيِّهِمُ دِفْئًا وسَلامًا وأمْنًا وأمَانًا، وتَقَبَّلْ شُهَدَاءَهُم واشْفِ مَرْضَاهُم.

- اللَّهُمَّ ارْحَمْ الأُمَهَاتِ الثَّكَالى مِنْهُم والأَرَامِلَ.

- اللَّهُمَّ ارْحَمْ شُيوخًا رُكَّعًا وأطفالا رُضَّعًا وشَبابًا سُجَّدًا.

- اللَّهُمَّ شَتِّتْ شَمْلَهُم وبَدِّدْ قُوَّتهُم وفَرِّقْ جَمْعَهُم.

- اللَّهُمَّ أرِنَا فِيهِم عَجَائِبَ قُدْرَتِكَ.

- اللهم افرحنا بنصر اخواننا على عدونا وعدوهم.

- اللهم إنا فقراء لرحمتك محتاجون لعونك فإن عجزت أبداننا عن مشاركتهم، فاقبل اللهم دعاءنا بنصرهم.

- ربنا عليك توكلنا وبنصرك تأمّلنا وإلى بابك توجهنا فلا تخيّب رجاءنا.

- اللهم بقوتك، وبغوثك، وبغيرتك على حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا سميع يا قريب، يا مجيب يا منتقم يا جبار، يا قهار يا شديد البطش، يا عظيم القهر يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، ولا يعظم عليه هلاك المتمردين من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد المحتلين في نحرهم، واجعل مكرهم عائدًا إليهم.

- اللهم اجعل للمرابطين النّصرة والعزّة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم يا أكرم الأكرمين.

- اللهم بحق لا إله إلا الله وثقلها في الميزان وبكل أسماءك الحسنى وعظمتها، يا من يقول للشيء كن فيكون، أن تنزل على الأقصى من جنودك و ملائكتك من يدافعون عنه، و أن تعلو صوت مآذن القدس حتى تصل السماء السابعة يا قدير يا جبار يا كريم والله خير الماكرين.

تعاطف العالم مع أهل غزة

وشارك العديد من الأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي، الدعاء لأهل غزة في مواجهة قوات الاحتلال، بعد أنّ أصبح سكان غزة في معزل عن العالم منذ أمس، إذ أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطع وسائل الاتصالات وسبل الإعاشة كافة، وسط قصف متواصل.