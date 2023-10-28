تراجع كبير في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم.. السعر حسب النوع

سجلت أسعار اللحوم الحمراء بأنواعها المختلفة، تراجعات ملحوظة بمختلف الأسواق ومحلات الجزارة، اليوم السبت، في ظل وجود وفرة من المعروض منها في الأسواق المحلية، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ووفق البوابة الحكومية الرسمية للأسعار، فقد تراوحت أسعار اللحوم الحمراء اليوم، بين 271 إلى 342.5 جنيه للكيلو، ويختلف السعر بحسب النوع ومن مكان لآخر.

أسعار اللحوم اليوم

تراجع سعر كيلو اللحم الضأن اليوم السبت بنحو 10.5 جنيهات، ليسجل نحو 337.24 جنيه.

وتراجع سعر كيلو اللحم البتلو بنحو 28.5 جنيهات، ليسجل نحو 331.21 جنيه.

فيما سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير نحو 273.87 جنيه.

أسعار اللحوم في مصر

وسجل سعر اللحم البتلو بعظم، نحو 283.91 جنيه للكيلو.

كما سجل سعر كيلو اللحم الضأن بعظم، نحو 280.97 جنيها.

بينما تراجع سعر اللحم الكندوز الصغير اليوم السبت، بنحو 14.5 جنيهات، ليسجل نحو 312.5 جنيهات للكيلو.