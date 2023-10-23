أسعار اللحوم تواصل تراجعها بعد تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار في الأسواق

تشهد أسعار اللحوم مع استمرار تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار تراجعا ملحوظا في الأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ البيع المصرية، إذ تختلف الأسعار وفقًا للمنطقة ونوع اللحمة،بحسب الأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم بعد تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار اللحوم بعد تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار، والتي جاءت كالتالي:

انخفاض أسعار اللحوم

وتراجعت أسعار اللحوم منذ تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار، نحو 27 جنيها في الكيلو مقارنة مع سعر الكيلو قبل تنفيذ المبادرة.

سعر كيلو اللحم البقري البلدي

وسجل متوسط سعر كيلو اللحم البقري البلدي 330 جنيهًا، فيما يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 250 إلى 420 جنيها، وسعر كيلو اللحم الضأن بعظم ما بين 190 إلى 360 جنيها.

سعر كيلو لحم الكندوز

سجل سعر كيلو لحم الكندوز صغير ما بين 230 إلى 360 جنيها، ويتراوح سعر لحم الكندوز الكبير بين 210 إلى 400 جنيه.

سعر كيلو لحم بتلو

فيما يتراوح سعر لحم بتلو بعظم بين 180 و370 جنيها، وسعر لحم بتلو بين 230 و450 جنيها.

سعر كيلو اللحم

ويتراوح سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 200 إلى 320 جنيها، بينما يصل سعر كيلو الريش الضأن بلدي إلى 430 جنيها للكيلو.

تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار

وتتابع الحكومة المصرية موقف توفير السلع المختلفة باستمرار، وتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، التي انطلقت السبت 14 أكتوبر 2023 على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، بهدف العمل على خفض معدلات التضخم، وإحداث مزيد من الاستقرار، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي بها.