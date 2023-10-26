انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الخميس 26-10-2023

انخفضت أسعار اللحوم اليوم الخميس 26-10-2023 مقارنة بأسعار أمس والأسبوع الماضي، بسبب توافر كميات كبيرة منها في الأسواق، خاصة مع اتجاه الدولة لطرح كميات مخفضة في منافذ التموين و«كلنا واحد»، حيث تعد اللحوم الحمراء أحد أهم مصادر البروتين والمواد الغذائية التي يحتاجها الجسم للحصول على البروتينات، كما تدخل في العديد من الأطباق الشهية.

سجلت أسعار اللحوم اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023، انخفاضا داخل الأسواق المحلية ومحلات الجزارة، وتراوح السعر في المتوسط بين 274 إلى 342 جنيهًا للكيلو حسب النوع، ويختلف السعر بحسب النوع والمكان، وفق ما رصدته «الوطن» في مختلف الأسواق المحلية اليوم، وما نشرته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

انخفاض أسعار اللحوم

وانخفضت أسعار اللحوم بنسبة 1.31% مقارنة بالأسبوع الماضي.

أسعار اللحوم اليوم

يصل متوسط سعر كيلو اللحم البقري البلدي إلى 330 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 280 إلى 400 جنيه.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بعظم بين 190 إلى 360 جنيها.

يتراوح سعر كيلو لحم الكندوز صغير بين 220 إلى 360 جنيها.

يتراوح سعر لحم الكندوز الكبير بين 220 إلى 340 جنيها.

يتراوح سعر لحم بتلو بعظم بين 180 و370 جنيها.

يتراوح سعر لحم بتلو بين 280 و430 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم بين 200 إلى 320 جنيها.

يصل سعر الريش الضأن بلدي إلى 430 جنيها للكيلو.

يتراوح سعر كيلو لحم كباب الحلة بين 260 إلى 350 جنيها.

أسعار الكبدة اليوم

يتراوح سعر كيلو اللحمة المجمدة بين 130 إلى 170 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي بين 250 إلى 350 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكبدة الضأن بين 240 إلى 340 جنيها.