تخفيضات 30% على أسعار اللحوم والدواجن ضمن مبادرة التخفيض في الدقهلية

أعلنت مديرية التموين في محافظة الدقهلية عن تخفيضات تصل لـ30% على اللحوم والدواجن، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي جرى تنفيذها في عدة منافذ، من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

تخفيضات على اللحوم والدواجن

وقال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، لـ«الوطن»، إنه تم توفير لحوم ودواجن مجمدة في مختلف المنافذ، حيث تبدأ أسعار اللحوم من 220 حتى 240 جنيها، بتخفيضات تصل لـ30%، إذ يبلغ سعر كيلو اللحوم البلدية في المحال 300 جنيها.

أسعار الدواجن المجمدة

وأشار وكيل وزارة التموين بالدقهلية إلى توافر دواجن مجمدة في 6 منافذ، منها 3 في المنصورة في منطقة المرور، وتقاطع شارع الجمهورية في فيلا غيث، وسعر الفرخة زنة كيلو و100 جرام 100 جنيه حتى 120 جنيها، بتخفيضات تصل لنحو 25% على النوع البرازيلي.