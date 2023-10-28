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«الحرية المصري»: كلمة الرئيس السيسي خلال ملتقى الصناعة تضمنت رسائل طمأنة للشعب

كتب:

مريم شريف
06:22 م | السبت 28 أكتوبر 2023
حزب الحرية المصري

حزب الحرية المصري

أشاد حزب الحرية المصري، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش مشاركته في افتتاح النسخة الثانية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، مؤكدا أنها بعثت رسائل طمأنينة للشعب المصري، وحملت رسائل قوية وواضحة دلت على قوة الدولة، وخاصة أن الشعب المصري اعتاد على الصراحة والمصداقية من قبل الرئيس منذ توليه المسؤولية.

«الحرية المصري»: حديث الرئيس السيسي بشأن غزة يعد جرس إنذار للمجتمع الدولي

وأضاف الحزب أن حديث الرئيس السيسي بشأن تصاعد الأحداث في غزة، يعد يمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي، من أجل سرعة التحرك للوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الفلسطينيين في قطاع غزة، مثمنا تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار العربي لوقف العنف في غزة لدعم القضية الفلسطينية.

«الحرية» يثمِّن توجيهات الرئيس بشأن  دعم المستثمرين وتعميق الصناعة

كما ثمَّن الحزب، دعم وتوجيهات الرئيس بشأن دعم المستثمرين وتعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا، ما يسهم في إحداث نهضة صناعية شاملة وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، مشيرا إلى أن  الدولة تسير بخطوات ثابتة في ظل التحديات الخارجية وذلك من أجل تحقيق التنمية الشاملة.

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