حزب الحرية المصري: نؤيد الرئيس السيسي لزيادة الاستقرار ونمو الاقتصاد

قال النائب أحمد مهنى أمين عام حزب الحرية المصري، إن من أسباب دعوة الحزب لمساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة هي الاستقرار والأمن والأمان والنمو الاقتصادي رغم كل التغيرات الموجودة على الساحة العالمية.

القرار النهائي بتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأضاف، أمين عام حزب الحرية المصري، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الحياة»، ما أخذناه من قرارا كان نهائيا بعد استطلاع الآراء الحزبية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وأجمع الكل على الرئيس السيسي ونادوا بالإسراع أكثر من الهيئة العليا .

تأييد أغلب الأصوات

تابع: «وجود بعض الآراء الرافضة للحالة الاقتصادية الحالية ووجود حلول بذات الوقت، ولكن كانت أغلب الأراء مؤيدة بشدة».