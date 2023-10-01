حزب الحرية المصري يدعو الرئيس السيسي للترشح في الانتخابات: ضرورة وطنية

دعا حزب الحرية المصري، الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأت منذ عام 2014.

وقال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري، في بيان صادر اليوم، إنَّ دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة وطنية لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، ولمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

دعم الرئيس السيسي

وأضاف أنَّ الرئيس السيسي قدم تضحيات كثيرة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية، ويمتلك الرؤية الثاقبة نحو بناء الجمهورية الجديدة، بدليل المشروعات القومية التنموية الكبرى التي تمّ تنفيذها على كل شبر من أرض مصر، لم يسبق لها أن تتحقق على مدار عصور سابقة.

وأوضح أنَّ الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي اختارت العمل في مسارات متوازية ومتزامنة لعودة الأمن والاستقرار، وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة، فضلا عن تنفيذ حزمة كبيرة لبرامج الحماية الاجتماعية.

إنجازات الرئيس السيسي

وأشار إلى أنَّ حزب الحرية المصري يدعم ترشح الرئيس السيسي لاستكمال ما بدأه من توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي للأسر الأكثر احتياجًا، موضحًا أنَّ حزب الحرية أطلق حملة «مسيرة ومسار» لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك بجهود يبذلها أعضاء الحزب في جميع محافظات الجمهورية لدعم استكمال التنمية والاستقرار، مؤكّدًا أنَّه من الواجب الاصطفاف خلف الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتابع أنَّ قيادات وأعضاء حزب الحرية المصري يحتشدون أمام مكاتب الشهر العقاري لتوثيق توكيلات لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وحث المواطنين للمشاركة في الانتخابات.