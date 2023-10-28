الرئيس السيسي: نحب الاستقرار للدنيا كلها «علشان نبني ونعمر بلدنا»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر دولة ذات سيادة قوية جدا ولا تمس، «شبابنا وكل المصريين المعنيين بالموضوع يبقوا قلقانين، بقولهم متقلقوش وبفضل الله سبحانه وتعالى زي ما حفظ البلد دي في 2011 و2013 هيحفظا دائما، لأن السياسات اللي بنعملها مكنش فيها غدر أو خسة أو تآمر ولا انتهازية ولا مصالح.. كانت مصلحتنا إن الدنيا كلها تبقى مستقرة، ونبني ونعمر في بلدنا».

وأضاف السيسي خلال افتتاح النسخة الثانية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، «مفتكرش في سنن الوجود إن يبقى فيه قيم زي دي يتم التعامل معاها، وأصحابها يتم إيذائهم أو القضاء عليها».

وأكد أن الدولة المصرية بفضل الله وشعبها وشبابها وجيشها ووعيهم، قادرة على حماية البلد تماما، «متقلقوش شوفوا شغلكم وحالكم وعيشوا حياتكم، واحنا بنبذل جهد كبير عشان نهدئ ونخفف حالة الاقتتال في القطاع».