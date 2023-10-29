أسعار الأسمنت اليوم الأحد 29-10-2023 في مصر

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأحد 29-10-2023، وسجل سعر الأسمنت الرمادي نحو 1950 جنيهًا بينما يباع للمستهلك بـ 2013 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم

ترصد «الوطن» الأسمنت اليوم الأحد 29-10-2023 في المصانع والشركات، وبحسب الدكتور محمد البنا الخبير الاقتصادي أن أسعار الأسمنت تتفاوت بحسب نوع الأسمنت فهناك عدد كبير من الأنواع وتتعدد الاستخدامات منها ما يستخدم في أعمال الخرسانة ومنها خاص بأعمال التشطيب، وأن جهود الدولة ساهمت في ثبات سعر الأسمنت منذ شهور طويلة.

أسعار الأسمنت للمستهلك

- سعر طن الأسمنت المعلم 1950 جنيهًا

- سعر الاسمنت السهم 1920 جنيهًا

- سعر الأسمنت الفهد 1910 جنيهات

- سعر الأسمنت وادي النيل 1920 جنيهًا

- سعر الأسمنت المسلح 2070 جنيهًا

- سعرالجنوب الوادي 1920 جنيهًا

- سعر الأسمنت المخصوص 2020 جنيهًا

- سعرالأسمنت السويس 2030 جنيهًا

- سعرالأسمنت السويدي 2300 جنيه

-سعرالأسمنت العسكري 1900 جنيه

- سعرالأسمنت النصر 2020 جنيهًا

- سعرالأسمنت سيناء 42.5.. 1920 جنيهًا

- سعرالأسمنت حلوان 2000 جنيه

- سعرالأسمنت بني سويف 1960 جنيهًا

- سعرالأسمنت المنيا 2000 جنيه

- سعرالأسمنت المهندس 2070 جنيهًا

- سعرالأسمنت تايتان 1950 جنيهًا

- سعرالأسمنت المصري 1940 جنيهًا

- سعرالأسمنت الممتاز 1970 جنيهًا

- سعرالأسمنت التعمير 2000 جنيه

- سعرالأسمنت الصعيد 2070 جنيهً

- سعرالأسمنت أسيوط 2070 جنيهًا

- سعرالأسمنت المصريين 2050 جنيهًا

- سعرالأسمنت العامرية عادة 2090 جنيهًا

- سعرالأسمنت البرج 2090 جنيهَا

- سعرالأسمنت الماكس 2100 جنيه

- سعرالأسمنت النهضة 2180 جنيهًا

- سعرالأسمنت أسوان 2150 جنيهًا

- سعرالأسمنت السد العالي 2150 جنيهًا

- سعرالأسمنت قنا 2170 جنيهًا