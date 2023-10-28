هزة أرضية قوتها 2.6 درجة تضرب وسط تركيا

تعرضت تركيا لهزة أرضية بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، عصر اليوم السبت، وعلى مسافة 65 كيلومترًا بين الشمال والشمال الشرقي من مدينة قهرمان مرعش جنوب البلاد.

وقال مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إنَّ بؤرة هزة أرضية ضربت وسط تركيا، بلغ عمقها 5 كيلومترات، مضيفًا أنَّ البؤرة وقعت على مسافة 10 كيلومترات بين الجنوب والجنوب الشرقي من منطقة البستان بكهرمان مرعش.