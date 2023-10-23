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هزة أرضية تضرب وسط تركيا.. عمقها 6 كيلومترات

كتب:

حسن رمضان
08:11 ص | الإثنين 23 أكتوبر 2023
قراءات الهزة الأرضية- صورة أرشيفية

قراءات الهزة الأرضية- صورة أرشيفية

ضربت هزة أرضية بقوة درجتين على مقياس ريختر، وسط تركيا، على عمق 6 كيلومترات، اليوم، وفقًا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

هزة أرضية تضرب وسط تركيا

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، أنّ بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت وسط تركيا، كانت على مسافة 59 كيلومترًا بين الغرب والشمال الغربي من  مدينة قهرمان مرعش جنوب تركيا.

وقال مركز الزلازل، إنّ هناك هزة أرضية أخرى ضربت وسط تركيا، وقعت على مسافة 27 كيلومترًا بين الجنوب والجنوب الغربي من جوكسون.

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بقلم حسن رمضان