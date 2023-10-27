هزة أرضية تضرب وسط تركيا بقوة 2.3 درجة وعلى عمق 5 كيلومترات

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، تسجيل هزة أرضية ضربت صباح اليوم، وسط تركيا، بلغت قوتها 2.3 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 5 كيلومترات.

وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت وسط تركيا، تقع على مسافة 41 كيلومترا بين الشرق والشمال الشرقي من مدينة عثمانية جنوب البلاد، و11 كيلومترا شرق بهشة.