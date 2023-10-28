جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل حول مهارات إدارة الوقت وضغوط العمل

نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بجامعة برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، ورشة عمل حول «مهارات إدارة الوقت وضغوط العمل»، بإشراف شوكت صابر أمين عام الجامعة، ومصطفى حسن أمين الجامعة المساعد، ومحمود يونس رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وخالد عمران مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية الموانئ، وبمشاركة نحو «67» من العاملين بالإدارات المختلفة في المبنى الإداري، والكليات المختلفة، والمكتبات، بالجامعة، والمدن الجامعية، والمستشفيات الجامعية.

بيئة إدارية ناجحة

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن الورشة استهدفت إكساب المشاركين المعرفة، وتنمية مهاراتهم، ورفع كفاءة أدائهم؛ لخلق بيئة إدارية ناجحة، فضلاً عن كيفية التعامل بطريقة إيجابية مع ضغوط العمل، وإدارتها بفاعلية؛ لتطوير وتحسين الأداء الإداري، وزيادة الإنتاجية، منوهاً عن أهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة، في الأعمال الإدارية؛ لتوفير الوقت، والجهد، وإنجاز الأعمال، والمهام بشكل أسرع، وأكثر فعالية؛ وذلك تحقيقاً لأهداف، ورؤية الجامعة الاستراتيجية.

الورشة التدريبية

وصرح خالد عمران، بأن الورشة التدريبية تناولت عدداً من الموضوعات المهمة لثلاثة من المحاضرين، وهم: الدكتور أحمد سيد سباعي الأستاذ بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة، والذي تحدث عن: المفاهيم الأساسية للوقت، وضغط العمل، وخطوات وضع خطة ناجحة لإدارة الوقت، وتحديات إدارة الوقت، وإدارة الضغوط في بيئة العمل، والدكتور إسلام تاج الدين فتح الله المدرس بقسم تكنولوجيا المعلومات، بكلية الحاسبات والمعلومات، وتحدث عن: الحاسب الآلي، وأهميته في إدارة الوقت، وضغوط العمل، إلى جانب الدكتورة إيمان صلاح الدين حسن المدرس بقسم علم النفس بكلية التربية، والتي حاضرت عن: أعراض، ومسببات التوتر، وضغوط العمل، والمهارات السلوكية، ومبادئ التعامل الفعال مع التوتر، وضغوطات العمل.

مفهوم عنصر الوقت

واستعرض الدكتور أحمد سيد سباعي، في محاضرته، مفهوم عنصر الوقت، وسماته، وأهمية إدارته، وأسباب مضيعات وقت العمل، والمبادئ، والاستراتيجيات الفعالة؛ للتعامل مع وقت العمل، إلى جانب الاتجاهات الإيجابية حول الإدارة الفعالة للوقت في محيط العمل، فضلاً عن التحدث عن أبعاد ضغوط العمل، وأسبابه، ومصادر الضغوط، وعلاجه، والطرق التنظيمية لعلاج الضغوط، وكيفية التعامل معه.