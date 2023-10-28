محافظ أسيوط يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء كوبري داخلي في منفلوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بعض المواقع المقترحة بمدينة منفلوط لدراسة إمكانية إنشاء كوبري داخلي، تفعيلا للجنة المشكلة بالقرار رقم 1420 لسنة 2023، لدراسة إنشاء بعض الكباري الداخلية بمراكز منفلوط والقوصية وديروط وصدفا، وفقاً لاحتياجات كل مركز.

جذب الاستثمارات

وأشار المحافظ إلى أهمية الكباري والمحاور التي يُجرى إنشائها بالمحافظة لفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن.

ووجه المحافظ أعضاء اللجنة المشكلة بالنزول الميداني لدراسة المواقع المقترحة لإنشاء بعض الكباري الداخلية بالمراكز التي تم اختيارها وفقا لاحتياجات الأهالي الفعلية وتلبية لاحتياجاتهم، مع دراسة التكلفة التقديرية لكل كوبري.

إزالة حواجز حديدية ورفع إشغالات

في سياق آخر، أكد محافظ أسيوط اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطرق والشوارع والميادين، والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون، نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور ضمن الجهود المبذولة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وفقاً للامكانات المتاحة.