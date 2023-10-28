انطلاق المرحلة الثالثة من بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف بشرم الشيخ

انطلقت المرحلة الثالثة من بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف «مسافات قصيرة»، على حمام السباحة الأوليمبي بمركز التنمية الرياضية وشاطئ شرم المياه بمدينة شرم الشيخ، والتي ينفذها الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ خلال الفترة من 27 وحتى 31 أكتوبر الجاري إذ تقام المنافسات للمرحلة العمرية من 11 سنة وحتى 15 سنة.

جهود مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء

وأوضح محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء في بيان: لا ندخر جهدًا للوصول بالرياضة داخل المحافظة إلى أعلى مستوى والنهوض بالمنشآت الرياضية لتمثيل اسم مصر في ظل وجود قيادة سياسية تهتم بالرياضة وتعتبرها أمنا قوميا، بالإضافة إلى أن المنشآت الرياضية بالمركز مؤهلة دوما لاستضافة المعسكرات والبطولات الدولية والمحلية، وتوفير كامل الإمكانات لإنجاح هذه البطولات.

بدء المرحلة الثالثة من بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف مسافات قصيرة

جاء بدء المرحلة الثالثة من بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف مسافات قصيرة تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ومتابعة أحمد مسعد وكيل المديرية.