بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الصديق بنوبيع في جنوب سيناء

تقدم «الوطن» بثًا مباشرًا شعائر صلاة الجمعة من مسجد الصديق بنوبيع بمحافظة جنوب سيناء، الذي تنقله القناة الأولى على الهواء مباشرة.

وأعلنت الهيئة العامة للمساحة عبر الموقع الرسمي الخاص بها عن مواقيت الصلاة وموعد صلاة الجمعة بعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي.

موعد صلاة الجمعة بعد تطبيق التوقيت الشتوي

وجاء موعد صلاة الجمعة بعد تطبيق التوقيت الشتوي، كالتالي:

- القاهرة: 11:39 صباحا.

- الجيزة: 11:47 صباحا

- الإسكندرية: 11:44 صباحا.

- الدقهلية: 11:38 صباحا.

- الغربية: 11:40 صباحا.

- الشرقية: 11:37 صباحا.

- مرسى مطروح: 11:55 صباحا.

- بني سويف: 11:39 صباحا.

- أسيوط: 11:39 صباحا.

- المنيا: 11:41 صباحا.

- سوهاج: 11:37 صباحا.

- الأقصر: 11:33 صباحا.

- أسوان: 11:32 صباحا.

- شمال سيناء: 11:29 صباحا.

- جنوب سيناء: 11:29 صباحا.