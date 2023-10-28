حالة الطقس غدا الأحد 29-10-2023.. مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 31

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد 29-10-2023، منوهة بأنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية خلال ساعات النهار، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة بآخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية صباحا

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، بتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

فيما يشهد غدا الأحد أمطارا خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة تمتد خفيفة إلى خليج السويس وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأحد

وفيما يلي درجات الحرارة غدا الأحد 29-10-2023:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 34 والصغرى 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 23 درجة مئوية.