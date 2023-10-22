ارتفاع درجات الحرارة غدا.. «الأرصاد» توضح السبب وموعد انخفاضها

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المصاحبة، مشيرة إلى ارتفاع درجات الحرارة غدًا، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون طقس لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ارتفاع درجات الحرارة غدا

وكشف بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة غدا، بقيم من 2 لـ3 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في نهاية الشهر الأول من فصل الخريف.

سبب ارتفاع درجات الحرارة غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، سبب ارتفاع درجات الحرارة غدا، حيث أوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية فى تصريح لـ«الوطن»، ان ارتفاع درجات الحرارة غدا نتيجة امتداد مرتفع جوي جديد فى طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وبالتالي يصاحبها ارتفاع طفيف في الحرارة على كافة الأنحاء.

وأشارت الدكتورة منار غانم إلى استمرار تأثر جنوب الصعيد بكتل هوائية ساخنة قادمة من المناطق الصحراوية، تزيد من درجات الحرارة في جنوب البلاد وهي المناطق الأكثر تأثر بارتفاع الحرارة الآن.

الأرصاد تحذر من الشبورة

وحذرت الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، وشمال الصعيد، مشيرة إلى أن الشبورة تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا الاثنين 23-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 الصغرى 22 درجة مئوية.