طقس محافظات الصعيد غدا.. سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة

حذرت غرف عمليات محافظات شمال صعيد مصر، من سقوط أمطار بطقس غدا الجمعة، وفقا لاستطلاع الأقمار الصناعية ومتابعة الأرصاد الجوية، حيث تشير إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض محافظات شمال الصعيد بنسبة 20%، ووجود غيوم جزئية مع انعدام سقوط الأمطار على محافظات جنوب الصعيد وسطوع الشمس.

طقس الصعيد غدا

كما تنشط الرياح على جنوب وشمال الصعيد بطقس غدا الجمعة بسرعة 26 كم بالساعة، وتكون مثيرة للأتربة على بعض الأماكن، وارتفاع درجات الرطوبة على شمال الصعيد بنسبة 60% للعظمي و39% للصغرى بينما محافظات جنوب الصعيد تصل الرطوبة 30% للعظمي و20% للصغرى.

درجات الحرارة بطقس الصعيد غدا

بينما تسجل درجات الحرارة المتوقعة بطقس غدا الجمعة 30 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى بمحافظات شمال الصعيد، ودرجة الحرارة الصغرى 17 درجة مئوية، في طقس مائل للبرودة ليلا، بينما درجات الحرارة بطقس محافظات جنوب الصعيد 34 درجة مئوية، لدرجة الحرارة العظمي في طقس شديد الحرارة نهارا، بينما الصغرى تسجل 22% لدرجة الحرارة الصغرى في طقس معتدل نهارا.