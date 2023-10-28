بدء المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران بالإسكندرية

بدأ الآن المؤتمر الجماهيري الذي يعقده المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بين أبناء محافظة الإسكندرية.

جاء شعار الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران بعنوان «نعم للتغيير»، ويقدم زهران نفسه فيها بصفته سياسي مخضرم شارك في العمل العام والسياسي منذ خروجه في انتفاضة الخبز عام 1977، سعيا إلى تأييد الطبقة المتوسطة من الشعب لإحداث تغيير سلمي وآمن وديمقراطي في ظل تدهور اقتصادي وسياسي واجتماعي ملموس.

وكان زهران عقد أول مؤتمر جماهري بعد ترشحه لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، بمسقط رأسه بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.

ومن المقرر أن يستكمل جولاته الانتخابية في محافظات الصعيد بجنوب مصر، وكذلك زيارة المحافظات بالوجه البحري، مختتما جولاته في القاهرة الكبرى.