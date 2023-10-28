المرشح الرئاسي فريد زهران يعقد مؤتمره الثاني بالإسكندرية اليوم

تعقد حملة المرشح الرئاسي فريد زهران ثان المؤتمرات الجماهيرية اليوم بمحافظة الاسكندرية، الساعة 3 عصرا، للتعريف بأبرز ملامح البرنامج الانتخابي للمرشح، وتعكف في الوقت الراهن، على الانتهاء من برنامجه الانتخابي بالتعاون مع عدد من الخبراء، تمهيدًا لإعلانه بشكل مفصل.

زيارات حملة فريد زهران

أضافت حملة فريد زهران، أنه من المقرر أن يتبع زيارة الاسكندرية، زيارة لمركز طامية بمحافظة الفيوم يوم 31 أكتوبر، يليها مؤتمر في محافظة أسيوط 10 نوفمبر، ثم مؤتمر آخر بمركز البدرشين بالجيزة 17 نوفمبر المقبل، يليه مؤتمر بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة يوم 21 نوفمبر، ثم مؤتمر بمحافظة أسوان يوم 24 نوفمبر.

البرنامج الانتخابي

يذكر أن أولى جولات المرشح الرئاسي فريد زهران، انطلقت من مسقط رأسه بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، التي شهدت حضور جماهيري واسع من مؤيديه، واستعرض زهران خلاله ملامح برنامجه الانتخابي، الذي يقوم بشكل أساسي على سياسات إصلاح اقتصادي بديلة، وفقا لحملته الانتخابية.

وكان أعلن فريد زهران استقبال طلبات مؤيديه الراغبين في التطوع لحملته الانتخابية في السباق الرئاسي.