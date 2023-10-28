«ميرنا» بنت دمياط تحصد 9 فضيات بالبطولة العربية والإفريقية في رفع الأثقال

تتوالى إنجازات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في دمياط، بحصول اللاعبة ميرنا الطنطاوي ابنة المحافظة، على عدد 9 ميداليات فضية في البطولة العربية والإفريقية، ليعتلي الدمايطة منصات تتويج رفع الأثقال عربيا وإفريقيا بـ18 ميدالية.

ميرنا لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة رفع الاثقال بدمياط

قال الدكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه مع انطلاق فعاليات اليوم الثالث للبطولة العربية والإفريقية، استطاعت اللاعبة ميرنا محمد علي الطنطاوي لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة رفع الأثقال بدمياط، مرحلة الصفوة، وضمن الفريق القومي لمنتخب مصر بالحصول على عدد 9 ميداليات فضية.

وجاءت الميداليات التي حصلت عليها «ميرنا» كالتالي: «فضية الخطف - فضية الكلين والنطر - فضية المجموع» بالبطولة العربية للناشئين مرحلة 20 سنة فئة وزن 55 كجم، و«ذهبية الخطف - ذهبية الكلين والنطر - ذهبية المجموع» بالبطولة العربية للكبار، «فضية الخطف - فضية الكلين والنطر - فضية المجموع» من البطولة الإفريقية فئة وزن 55 كجم، في البطولات «العربية - الإفريقية - الأندية الإفريقية» التي ينظمها الاتحاد المصري لرفع الأثقال بالصالة المغطاة باستاد القاهرة خلال الفترة من 24 / 10 / 2023 حتى 1 / 11 / 2023، بحسب «الشاذلي».

مرحلة الصفوة للموهبة والبطل الأوليمبي بدمياط

وتابع: بهذا الإنجاز يصبح رصيد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بدمياط مرحلة الصفوة، 18 ميدالية متنوعة.

حرص الوزارة على الأداء الرياضي وتنمية الموهبة الرياضية

وأضاف أن ذلك يأتي في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضي «الإدارة العامة للموهبة الرياضية»، على المشاركة في جميع البطولات التي ينظمها الاتحادات الرياضية بمختلف الألعاب المدرجة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للوصول إلى أفضل النتائج سواء كانت محلية أو أفريقية أو عالمية أو أولمبية.