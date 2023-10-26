ختام مباريات دور الثمانية وانطلاق برنامج تدريب المرأة بمراكز شباب دمياط

أقيمت آخر مباراتين من مباريات دور الثمانية من دوري مراكز الشباب، اليوم، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بدمياط «إدارة الشباب» بالتعاون مع منطقة دمياط لكرة القدم، على ملعب مركز شباب مدينة دمياط كانت المباراة الأولى بين مركز شباب أم الرضا الجديدة ومركز شباب البصارطة.

فوز مركز شباب أم الرضا والمياسرة

وانتهت بفوز أم الرضا الجديدة 2 / 0 والمباراة الثانية بين مركز شباب كفر المياسرة ومركز شباب مدينة دمياط، وانتهت بفوز كفر المياسرة 7 / 1 وبذلك تكون فرق دور الأربعة ميت أبوغالب شرمساح أم الرضا الجديدة كفر المياسرة.

يذكر أن دورى مراكز الشباب 10 شارك فيه 24 مركز شباب، حيث تم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات، صعد أول وثانى المجموعة لدور الثمانية.

بدء أولى فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية المرأة

وعلى الصعيد الآخر وفي إطار تمكين المرأة نفّذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة، أولى فعاليات البرنامج التدريبى عن تنمية مهارات المرأة «العقل الرياضى» خلال الفترة من 24-10-2023 حتى 26-10-2023، بمركز شباب ستاد دمياط بحضور 35 مشاركا، وتناول التدريب ماهية التدريب العقلي، وتحسين الأداء، وتنمية المهارات من خلال التدريب العقلي.