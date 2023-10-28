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وزير خارجية الاحتلال: سنجري إعادة تقييم للعلاقات مع أنقرة

كتب:

مريم جاد
06:00 م | السبت 28 أكتوبر 2023
قصف غزة

قصف غزة

قال وزير خارجية دولة الاحتلال وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: سنجري إعادة تقييم للعلاقات مع أنقرة.

وتواصل قوات الاحتلال منذ الليلة الماضية عنفها وهجماتها في عدة مواقع بقطاع غزة، بالاعتماد على القصف بالطيران أو الاقتحام البري.

وألقت قوات الاحتلال قذائفها على عدة مناطق بغزة، منذ قليل، منها مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر والذي يضم أكثر من 12 ألف نازح أكثرهم من النساء والأطفال، كما قصفت حي الرمال بقطاع غزة، ومجمع الشفاء بغزة.

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بقلم مريم جاد