مستقبل وطن بالجيزة ينظم أولى محاضرات الكورس الثالث المجاني للغة الإنجليزية

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بإمبابة في محافظة الجيزة، أولى محاضرات الكورس الثالث المجاني للغة الإنجليزية، وذلك برعاية سيد درويش أمين حزب مستقبل وطن بإمبابة وهشام إمام أمين التنظيم وحسن الجرزاوي وعيد برنابة وسيد بكار الأمناء المساعدين.

وقال سيد درويش، أمين حزب مستقبل وطن بإمبابة، إنه نظراً للإقبال الكبير الذي شهدته أمانة الحزب من شباب وأهالي إمبابة خلال الفترة السابقة على الدورات الخاصة باللغة الإنجليزية، جرى تنظيم الكورس الثالث والذي يقدمه خبير اللغة رامي مجدي تحت إشراف جميلة العشري أمينة المرأة وذلك بمقر أمانة حزب مستقبل وطن بميدان التروللي، موضحًا أن الكورس شهد حضورا مكثفا من شباب وفتيات إمبابة من المهتمين بتعلم اللغة الإنجليزية.

إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين في جميع المجالات والمساهمة في رفع الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل خاصة مع دخول موسم المدارس.