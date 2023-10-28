حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: احترام جميع الحقوق والحريات أبرز أهدافنا

قال الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، خلال المؤتمر المنعقد بمدينة الإسكندرية: «أتينا اليوم مؤكدين على الحريات الأساسية الفردية والجماعية (حرية العقيدة، والتنقل، والتملك، والتعبير، إنشاء المؤسسات، ومستهدفين تحقيق المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات وكذلك المساواة أمام القانون لكل المواطنين، وتحقيق المواطنة الكاملة والقضاء على كل أشكال التمييز: نوعي وطبقي ومهني، وعرقي وثقافي ولغوي، وجغرافي».

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تحقيق سيادة القانون في إطار من المساواة الكاملة بين أفراد الشعب في الحقوق والواجبات، وتطبيق مفاهيم العدالة الناجزة، والتوازن والاستقلال بين السلطات الثلاثة (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وتسيير شؤون الدولة من خلال مؤسسات مستقلة ومتوازنة، وإخضاعها للرقابة والمسائلة، وكذلك إلزامها بالعمل وفق الأغراض التى أنشأت من أجلها، دونما التعدى على أدوارغيرها من المؤسسات.

الحقوق والحريات السياسية

وأضاف الشناوي، أن احترام جميع الحقوق والحريات السياسية والمدنية الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري، أحد أهداف حملتنا الانتخابية، ولا بديل عن تمكين المجتمع المدني، واستثمار ما يعرف بالمجتمع المدني ورأس المال الاجتماعي، عبر تفعيل المشاركة المجتمعية وتسهيل عمل المؤسسات الأهلية في تأدية دورها مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سيادة الدولة، وذلك من خلال 4 أركان أساسية وهي: الحق في المعلومة والمشاركة في اتخاذ القرار والمراجعة والمساءلة وإلزام الدولة بالاستجابة وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دور واضح للدولة يهدف لإتاحة الفرص للجميع في الحصول على تعليم عالي الجودة وتدريب مناسب ورعاية صحية أساسية، وسكن لائق، وفرصة عمل مناسبة بأجر مناسب، وتسهيل الحصول على خدمات اجتماعية ورياضية وثقافية مناسبة.

استعادة الدور المصري الرائد في دوائر التأثير

وشدد المتحدث الرسمي على ضرورة استعادة الدور المصري الرائد في دوائر التأثير الإقليمية والدولية (العالم العربي والعالم الإسلامي ودول حوض النيل، أفريقيا، البحر المتوسط) واستغلاله في فتح آفاق اقتصادية واستراتيجية للدولة المصرية، وهو ما نستهدفه ويستهدفه كل محب ومخلص لهذا الوطن، ونستهدف رعاية حقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل دمجهم الكامل في المجتمع، والاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، وإعطاء أولوية للمشروعات التي تحقق ميزة نسبية أو تساهم في حل مشكلات الوطن، وإطلاق المبادرات التي تسهم في تنفيذها على أرض الواقع.