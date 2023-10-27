خبير نزاعات دولية: موقف مصر في الأزمة الفلسطينية ينسجم مع القانون الدولي

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، الخبير في النزاعات الدولية، على الدور المحوري والهام الذي تلعبه مصر في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالصراع العربي- الإسرائيلي.

وقال الدكتور مهران، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مصر تعد أحد أهم أطراف عملية السلام في الشرق الأوسط، بفضل موقعها الاستراتيجي وتأثيرها الإقليمي، مضيفا أنه لطالما لعبت مصر دور الوسيط بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ونجحت في إحراز تقدم على صعيد المفاوضات والتهدئة بين الطرفين، وهو ما يعكس حرصها على استتباب الأمن والسلم الإقليمي.

الجهود المصرية في حل الأزمة الفلسطينية

وأشار الخبير في النزاعات الدولية، إلى الجهود المصرية مؤخرا للتوسط بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين ، مشددا على أن موقف مصر ينسجم مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ولفت إلى موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم للقضية الفلسطينية، ورفضه التهجير القسري، مؤكدا أنه يعزز من دور مصر الريادي على الساحتين الإقليمية والدولية، ويؤكد أن موقف مصر ثابت وانها لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية بأي ثمن.

ترحيب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

كما رحب أستاذ القانون الدولي، بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا بأغلبية ساحقة، بشأن اعتماد مشروع قرار أردني يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وإقامة هدنة إنسانية في قطاع غزة، مؤكدا أن هذا القرار يتماشى مع قواعد القانون الدولي، حتى لو كان توصية غير ملزمة، إلا أنه يؤكد دعم المجتمع الدولي ويصب في مصلحة الشعب الفلسطيني ويتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تحمي المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.