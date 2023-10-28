إلهام شاهين عن أحداث فلسطين: توحدوا يا عرب ففي اتحادكم قوة

دعت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» إلى توحد العرب من أجل مواجهة عدوان دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت إلهام شاهين قائلة: «توحدوا يا عرب.. ففي اتحادكم قوة عظيمة يخشاها الغرب الذي قام بكل المحاولات لإضعافكم وتقسيمكم ونهب ثرواتكم.. لا تقبلوا املاءات لصالح الأجندة الغربية.. كونوا أصحاب قرار مستقل لصالح المنطقة العربية.. الغرب يريد نشر الفوضى في المنطقة العربية وتقسيمنا وتفكيك جيوشنا العربية».

وأضافت «شاهين»: قام الغرب بكل المحاولات لإضعاف الجيوش في العراق وسوريا وليبيا وأيضاً في اليمن والسودان.. هذه الدول تحتاج المليارات لإعادة بنائها واستعادة قوتها بعد الخراب والدمار الاقتصادي وأيضا الدمار النفسي للشعوب».

واختتمت: أمريكا ليست دولة بل قارة كبيرة متحدة، والاتحاد الأوروبي جمع كل الدول الأوروبية باختلاف لغاتهم ليكونوا قوة متحدة، ولو تم اتحاد العرب سنكون قوة يتعمل لها ألف حساب.. هذا هو الحلم العربي».