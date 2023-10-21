إلهام شاهين تواصل تحضيرات فيلم «فيتو»

تواصل الفنانة إلهام شاهين، التحضيرات الخاصة لفيلمها الجديد «فيتو»، الذي تعود به إلى شاشة السينما بعد سنواتٍ من الغياب، حيث يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في حكاية «ألفريدو» من مسلسل «55 مشكلة حب».

وتعقد إلهام شاهين، جلسات عمل مع المخرج ياسر سامي، والمؤلف مصطفى بدوي، بشأن رسم ملامح الشخصية والوقوف على تفاصيل الشخصية كافة، استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المُقبلة.

كما يواصل ياسر سامي، على الانتهاء من مرحلة التعاقد مع باقي الفنانين وتسكين الأدوار، حيث لم ينضم حتى الآن سوى، هو معلن رانيا يوسف، وماجد المصري وعمرو عبد الجليل.

وكانت إلهام شاهين، قالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «فيلم فيتو سيكون من الأفلام المهمة بمجرد طرحه، وسيكون عرضه خلال المهرجانات وتجارياً، وينطلق التصوير خلال الفترة المقبلة بعد أن يستقر المخرج ياسر سامي على باقي أبطال العمل».

كما تعاقدت على بطولة فيلم جديد، يحمل اسم «تلات ورقات» كاسم مبدئي، يُجرى التحضير له في الوقت الحالي، حيث تواصل المخرج منى الخضري، معاينة أماكن التصوير، وكذلك إتمام مرحلة التعاقدات، فيما قال مصدر لـ«الوطن»، إنّ غالبية الأحداث سيُجرى تصويرها في فرنسا.