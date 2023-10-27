إلهام شاهين تشارك في تعبئة صناديق الهلال الأحمر لصالح فلسطين.. (فيديو)

أعربت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن سعادتها للمشاركة مع جمعية الهلال الأحمر في تعبئة صناديق الغذاء لأهل فلسطين.

ونشرت إلهام شاهين فيديو لها أثناء تعبئة الصناديق، وعلقت قائلة: «شكرا الهلال الأحمر المصري على مجهوداته الإنسانيه في الإغاثة وقت الكوارث و الحروب.. قلوبنا مع إخوتنا في فلسطين».

إلهام شاهين ترفض تهجير الفلسطينيين

وأعلنت الفنانة الهام شاهين منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن رفضها لتهجير الفلسطينين، ونشرت صوره وهي ترتدي شال فلسطين معلقة: «تحيا فلسطين دولة حرة مستقلة.. لا لتهجير الفلسطينيين.. المجد للشهداء.. ربنا مع الحق.. والحق هيرجع لأصحابه».