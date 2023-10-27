إلهام شاهين: لا أهتم بالانتقادات وأسعى دائما لتقديم المختلف

تستعد الفنانة إلهام شاهين، خلال الفترة المقبلة، لتصوير عملين سينمائيين بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال حكاية «الفريدو» من بطولة الفنان أحمد فهمي، والتي جسدت خلاله دور مريضة ألزهايمر، وهو واحد من حكايات مسلسل 55 مشكلة حب المأخوذ عن كتاب بنفس الاسم للدكتور مصطفى محمود.

إلهام شاهين تتحدث عن أهم أعمالها في الدراما

وكشفت الفنانة إلهام شاهين، لـ«الوطن»، عن كيفية اختيار أعمالها قائلة: «قدمت مسلسل (بطلوع الروح( وجسدت من خلاله دور زعيمة داعش، وهو دور جديد، فدائماً يكون قائد الزعيم رجل، لكن وجود زعيمة نسائية في داعش هذا المختلف والجديد».

إلهام شاهين تتحدث عن أعمالها في السينما

وعن آخر فيلم قدمته في السينما قالت: «آخر فيلم لي في السينما كان فيلم (حظر تجول) ولم يقدم أحد قبلي قضيته، فدائمًا أريد أن أقدم للجمهور كل شيء جديد، وقبل أن أفاجئ الجمهور أفاجئ ذاتي، لأنه ما زال بداخلي إمكانات جديدة، وشخصيات جديدة، وكنت أقول دائماً أنني أريد أن أعيش كل المشاعر التي خلقها الله سبحانه وتعالي، ولكن نفذت ذلك من خلال تجسيد حياة أشخاص أخرى بالتمثيل، وهذا ما أتمناه».

انتقادات

وأشارت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، إلى أنّها لا تهتم بانتقادات الجمهور قبل عرض أي عمل فني لها: «لا تشغلني الانتقادات، ولكني استمع واحترم النقد البناء فقط».