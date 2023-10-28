توقعات بسقوط أمطار رعدية لحد السيول على جبال البحر الأحمر ووسط سيناء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه وفقًا لآخر إصدار صور الأقمار الصناعية، فإن السحب الرعدية تظهر على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ووسط سيناء والتي يصاحبها سقوط الأمطار على فترات متقطعة والتي قد تصل لحد السيول مساء اليوم.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة بآخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الأحد

وعن حالة الطقس غدا الأحد، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، خلال ساعات النهار.

وأشارت «الأرصاد»، إلى تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق، منوهة بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

درجات الحرارة غدا الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 34 والصغرى 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 23 درجة مئوية.