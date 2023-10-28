محافظ قنا يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لسقوط سيول

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى، بجميع الوحدات المحلية والمديريات والهيئات الخدمية، وذلك تحسبا لسقوط سيول قادمة من سلاسل جبال البحر الأحمر.

يأتي ذلك بناءً على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية، خاصة على محافظات جنوب الصعيد. وأكد محافظ قنا، على جاهزية الأجهزة التنفيذية، ومراجعة خطة الطوارئ ومواجهة السيول، وعمل دوريات لمتابعة صيانة مخرات السيول، ومتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعه، وإبلاغ عرفة العمليات الرئيسية للمحافظة في حالة حدوث أي طوارئ والتدخل الفوري عبر فرق مواجهة الطوارئ.

حالة الطقس بقنا

وقال محافظ قنا، إنه جرى تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات سيول جبال البحر الأحمر، ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق، واستعداد فرق الطوارئ بجميع شركات المرافق.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة متصلة بشكل دائم مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، كما يتم التواصل بشكل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمدن لتلقى أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها.

محافظ قنا يناشد المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر

ومن جانبه ناشد محافظ قنا، المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر، خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة، مع الالتزام بإرشادات المرور والسرعات المقررة، وعدم استخدام فرامل السيارة على الطرق المبللة.