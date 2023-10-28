قوات الاحتلال تهاجم بيوت الفلسطينيين في قرية الطوبا

شنت قوات الاحتلال هجوما غاشما، مساء اليوم السبت، على بيوت الفلسطينيين في قرية الطوبا ببلدة يطا جنوب الخليل، حسبما أفادت وكالة وفا الفلسطينية.

الهجوم على بيوت المواطنين في قرية الطوبا

وأكدت أن قوات الاحتلال هاجموا منازل الفلسطينيين في قرية الطوبا ومنطقة أم ظريط القريبة من قرية شعب البطم بمسافر يطا وقاموا بعمليات استفزاز للفلسطينيين.

وذكر أهالي قرى مسافر يطا، أن اعتداءات المستعمرين سجلت في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، وباتت تتم بصورة شبه يومية، على مرأى من قوات الاحتلال التي توفر الحماية لهم.

هجوم قوات الاحتلال

كما أغلقت قوات الاحتلال الطرق المؤدية إلى قرى وخرب المسافر التي تربطها بالخط الالتفافي.