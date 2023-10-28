«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل خسائر جيش الاحتلال في الهجوم على غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا عبر شاشتها، قبل قليل، كشفت خلاله عن الخسائر الكبيرة التي تكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة الهجوم البري الذي شنه على قطاع غزة، في وقت سابق أمس الجمعة.

المقاومة الفلسطينية تعلن فشل هجوم الاحتلال

وأكدت «القاهرة الإخبارية»، في تقريرها، أن المقاومة الفلسطينية أعلنت فشل الهجوم البري لجيش الاحتلال على غزة، حيث وقعت خسائر كبيرة في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لما أعلنته المقاومة الفلسطينية.

محاولات الاحتلال لغزو غزة على 3 محاور

وأعلنت المقاومة الفلسطينية فشل هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر ثلاثة محاور، وأكدت استعدادها لمواجهة هجمات الاحتلال بقوة، بعدما وسع جيش الاحتلال هجماته الجوية والبرية على قطاع غزة.