أستاذ علوم سياسية يثني على القرار العربي ويدعو لحماية الطواقم الطبية بغزة

رحب الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف العنف في قطاع غزة، ويدعو القرار إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية.

وأوضح أن القرار يعبر عن التضامن الدولي الواسع مع القضية الفلسطينية، ورفض المجازر التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأشاد الدكتور نجاح الريس بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أدلى بها اليوم خلال الملتقى الدولي للصناعة، والتي أكد خلالها أن مصر حريصة على لعب دور إيجابي في إطار فهم الاستقرار للمنطقة، وأن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الاستقرار، وتقدير مصر لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف الاقتتال في غزة.

أما عن رد الفعل الإسرائيلي تجاه القرار، أكد الدكتور الريس، في تصريحات لـ«الوطن»، أن رد الفعل الإسرائيلي هو رفض القرار، ونعت المنظمة الدولية بعدم المشروعية، وقال في هذا الصدد: «لكن للأسف الشديد، في الوقت الذى صدر فيه القرار الأممي، كانت إسرائيل اتخذت قرار الغزو البري لقطاع غزة، وهو ما يجعل الأمر أكثر سوءاً».

من جانبه، كشفت الصحة الفلسطينية عن استشهاد 110 من الطواقم الطبية جراء العدوان الإسرائيلي، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، وطالبت بتدخل دولي لحماية الطواقم الطبية.