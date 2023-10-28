خريطة مزادات بيع سعر قنطار القطن اليوم في محافظات مصر

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، أن خريطة المزادات التي عقدت لـ سعر قنطار القطن اليوم، والتي جاءت ضمن جلسات المزاد الثاني، إذ جرى تداول كمية بلغت 66509 قناطير، في محافظة الدقهلية، والتي تمثل جميع الأصناف المنزرعة من القطن بالوجه البحري، مشيرا إلى أن سعر قنطار القطن سجل ما بين 14500 حتى 16070 جنيهًا للقنطار الواحد.

سعر قنطار القطن اليوم

وأوضح الدكتور «محمد»، في تصريحات خاصة لـ«للوطن»، أن سعر قنطار القطن اليوم، والذي جرى تداول كمية بلغت 2132 قنطار زهر بمحافظات المنوفية، والغربية، والبحيرة، حيث تراوح السعر من 15000 حتى 15720 جنيها.

سعر قنطار القطن اليوم السبت

وأضاف أن الصنف سوبر جيزة 94، إذ تداول كمية منه بلغت 57640 قنطار زهر، في محافظات كفرالشيخ، والدقهلية، والشرقية، والغربية، بورسعيد، والإسماعيلية، لافتاً إلى أنه ما تم تداوله بالبيع كمية بلغت 3108 قنطار من الكمية السابق ذكرها، حيث تراوح سعر قنطار القطن من 15900 إلى 16070 جنيها.