انطلاق المزاد الثاني لبيع القطن بالدقهلية غدا.. «5500 جنيه سعر الافتتاح»

تستعد مديرية الزراعة بالدقهلية لتنظيم مزاد ثان لبيع القطن في مديرية التعاون الزراعي بالمحافظة غدا السبت، وذلك لصنف جيزة 94 طويل التيلة الذي يعد من أكثر الأصناف المطلوبة في المحافظة.

المزاد الثاني للقطن في الدقهلية

وقال الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المزاد الثاني لبيع القطن سيبدأ غدا في مديرية التعاون الزراعي بالمحافظة، حيث حقق أول مزاد رقما كبيرا جدا وهو 16 ألف جنيه للقنطار صنف جيزة 94 طويل التيلة، وهو معروف بشهرته وأنه متعدد الاستخدامات ومن أفضل الأصناف بين محصول القطن والدقهلية مشهورة بزراعته، مؤكدا أن منظومة تجارة وتداول الأقطان تم تعميمها على مستوى الجمهورية في العامين الماضيين، وتركز على البيع من الفلاح إلى التاجر مباشرة دون وجود أي وسطاء للحصول على أقصى عائد للمزارعين.

النهوض بالزراعة في الدقهلية

وأكد «سالم» وجود طفرة كبيرة في محصول القطن وفي المحاصيل الاستراتيجية بشكلٍ عام في المحافظة، واحتلت الدقهلية المراكز الأولى في الإنتاج في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أنفق المليارات في محافظة واحدة من أجل النهوض بالزراعة، ويوجد في المحافظة 27 حلقة أو مركز تجميع تهدف إلى تجميع القطن وتسويقه وتداوله للتسهيل على المزارعين والفلاحين، وهذه كانت من أهم الإنجازات والأفكار العبقرية التي كانت سببا في نجاح في رفع سعر قنطار القطن وفي زيادة المساحة المنزرعة في محصول القطن التي بلغت 42 ألفا و652 فدانا على مستوى المحافظة.