تنظيم مزاد لبيع القطن في الدقهلية اليوم.. اعرف التفاصيل

قال الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إنه خلال ساعات سيبدأ ثاني مزاد لبيع القطن من صنف جيزة 94 طويل التيلة، وذلك في مديرية التعاون الزراعي بمدينة المنصورة، مشيرا إلى أنه يجب الالتزام بسعر ضمان توريد القطن الذي أقره مجلس الوزراء، وهو 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.

مزاد لبيع القطن في الدقهلية

وأضاف وكيل وزارة الزراعة في تصريح لـ«الوطن»، أن اللجنة الوزارية تبحث بشكل دوري الإجراءات اللازمة للنهوض بمحصول القطن، ومن بينها منظومة تداول القطن التي تركز على البيع من الفلاح إلى التاجر مباشرة دون وسطاء، للحصول على أقصى عائد للمزارع، موضحا أن أول مزاد حقق 16000 جنيه لقنطار القطن لصنف جيزة 94 طويل التيلة، ونأمل أن يتحقق ذلك في المزاد الثاني.

النهوض بتجارة الأقطان

وذكر وكيل وزارة الزراعة، أن منظومة تداول القطن حققت نجاحًا كبيرًا وساحقًا لم تشهده محافظة الدقهلية منذ سنوات، وساهمت في تحسين تجارة الأقطان، وتحقيق الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان وربطها بالأسعار العالمية وتحقيق سعر عادل للمزارعين.

وقال إن مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج يشمل تحديثا لمحالج القطن لتحسين جودة ونظافة القطن، وزيادة طاقتها الإنتاجية، إضافة إلى وجود 27 حلقة في المحافظة ساهمت بشكل كبير في التسهيل على المزارعين في تجميع تداول وتسويق القطن، وتحقيق عائد كبير للمزارعين مما شجعهم على زيادة الإنتاجية.