صحفي فلسطيني يكشف الأوضاع في غزة بعد هجوم الاحتلال.. الحياة انعدمت (فيديو)

غارات عنيفة، وهجمات مكثفة قامت بها قوات الاحتلال الإسرئيلي على قطاع غزة أمس، في ليلة وصفت بأنها الأعنف منذ بداية العدوان ولم تكن مسبوقة من قبل، وتسببت في حدوث دمارا شاملا في البنية التحتية، وانقطاع شبكات الإنترنت والاتصالات في كافة أنحاء قطاع غزة.

الأوضاع في غزة

بكلمات صعبة ومؤثرة وصف الصحفي محمد عوض في مقطع فيديو الأوضاع في غزة بعد تعرضها للهجوم العنيف جوا وبرا وبحرا، إذ الحياة أصبحت شبه معدومة في قطاع غزة: «الوضع صعب جدا في قطاع غزة والأزمات متتالية والغارات عنيفة» وفقا لما نشره تلفزيون فلسطين.

انقطاع شبكات الإنترنت

مازالت شبكات الإنترنت والاتصالات منقطعة في غزة، الأمر الذي جعل الصحفيون يبحثون عن طرق بديلة لنقل الحقيقة والأوضاع التي يعيشها أهالي غزة: «النت مازال مقطوعا وكان امبارح الوضع صعب جدا وتحديدا على المنطقة الغربية بقطاع غزة ومخيم الشاطئ».

الحياة شبعة منعدمة

أصحبت الحياة شبه منعدمة في قطاع غزة، تلك الكلمات التي وصف بها الصحفي محمد عوض الأوضاع التي تمر بها غزة، إذ لم يعد الوقود متوفرا وكذا المياه والطعام: «مفيش وقود للسيارات عشان نتحرك بها والمياه مفقودة، والأوضاع سيئة والقصف الكبير» متنميا السلامة لجميع الأحباب والأهل والأصدقاء: «ملامحنا تغيرت وأصداقنا رحلوا وربنا يحفظنا».

وجه الصحفي محمد عوض رسالة قوية أمس في مقطع فيديو نشره، قائلا: «احنا بنمر بظرف صعب جدا لايمكن لأحد تخيله، ولم يمر على تاريخ الصراع الفلسطيني على الإطلاق، نعد الدقائق ونعد اللحظات والثواني لاندري أين سوف نصل خلال الأوقاق القادمة».

التعاطف مع رسالة الصحفي

تعاطف عدد كبير من راود مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو الخاص بالصحفي محمد عوض، فيما يخص الأوضاع في قطاع غزة بعد تعرضها للهجوم المكثف من قبل قوات الاحتلال الإسرئيلي، حيث طلب العديد من الأشخاص الدعاء له ولجميع الشعب الفلسطيني والانتقام من قوات الاحتلال الإسرئيلي.