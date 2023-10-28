أستاذ الاستشعار عن بعد: دراسات علمية تؤكد أهمية الجامعات لمواجهة تغيرات المناخ

كشف الدكتور هشام العسكري، أستاذ نظم علوم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان الأمريكية ونائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية السابق، تفاصيل العرض الذي قدمه اليوم أمام المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، حول تقييم تأثير التغيرات المناخية على الشواطئ المصرية، وعرضه الخطة المُستقبلية لمواجهة هذه المخاطر المُحتملة، والسيناريوهات المستقبلية المتوقعة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، ومدى تأثير ذلك على المدن الساحلية.

دور التعليم العالي والجامعات المختلفة في مواجهة الظواهر المناخية

وأكد العسكري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسات أكدت على أهمية دور وزارة التعليم العالي والجامعات المختلفة في مواجهة هذه الظواهر المناخية، وذلك من خلال الأبحاث العلمية والدراسات التي تتناول هذا الأمر لوضع خطط تطبيقية لمواجهة هذه الظواهر الطبيعية.

رصدالتغيرات المناخية في البحر المتوسط

وقال العسكري، إن الفكرة تدور حول رصد التغيرات المناخية في البحر المتوسط، وتحليل كل الأرصاد وما حدث في دولة ليبيا مع عاصفة «دانيال»، ويتم النظر في السيناريوهات المتوقعة في ذلك الشأن، وكيفية التعامل وعمل نماذج رياضية بالتنبؤ بالأعاصير من خلال استخدام الأقمار الصناعية لرفع حالة الجاهزية، وما يمكن أن يحدث على أرض الواقع.