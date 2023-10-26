«الزراعة» تبحث العلاقة بين التغيرات المناخية والخريطة المرضية على النبات

ينظم معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، ورشة عمل بعنوان التغيرات المناخية والخريطة المرضية في مصر.

وقال الدكتور محمود أحمد قمحاوي، مدير معهد أمراض النباتات، إنّ التعاون بين معهد بحوث أمراض النباتات وجمعية أمراض النبات، أثمر عن الاتفاق على عقد ندوة علمية بعنوان التغيرات المناخية والخريطة المرضية في مصر، الثلاثاء المقبل.

التغيرات المناخية والخريطة المرضية في مصر

وتابع أنّ الندوة تتطرق لـ4 محاور، وهي التغيرات المناخية والأبعاد والتحديات، والتغيرات المناخية والخريطة المرضية في مصر، والتغيرات المناخية والأوبئة المرضية، والتغيرات المناخية وتأثيرها الاقتصادي علي الناتج الزراعي.

وأضاف أنّ الندوة تهدف إلى إلقاء الضوء على ظاهرة التغير المناخي بصفة عامة وتأثيراتها الخطيرة التي تهدد مستقبل الإنسان على الأرض.

التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي

وأكد أنّ الورشة تهدف لتوضيح التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي بصفة عامة، وأمراض النباتات ومكافحة الآفات بصفة خاصة، وإظهار تأثير التغيرات المناخية على الخريطة المرضية لما تلعبه هذه العناصر من دور كبير في حدوث المرض وتوزيع ونشاط العامل الممرض و نواقله.

وأشار إلى أنّ الورشة تبحث تأثير التغيرات المناخية على الأوبئة النباتية وتطور وظهور الأمراض النباتية والآفات، والتاثيرات الاقتصادية للتغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي العالمي.