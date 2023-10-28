نقابة أطباء المنيا تطلق حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني

نظمت نقابة أطباء المنيا، حملة خيرية للتبرع بالدم وجمع المساعدات العينية لصالح الشعب الفلسطيني، وضحايا قصف عدوان دولة الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في غزة.

اليوم الخيري لدعم الشعب الفلسطيني

وعقدت الفعاليات بحضور الدكتور طارق فتح الباب نقيب أطباء المنيا وعدد كبير من أطباء المحافظة، تحت مسمى «اليوم الخيري لدعم الشعب الفلسطيني» بنادي المهن الطبية، وتضمن وجود فرقة لسحب التبرعات بالدم بالتعاون مع البنك الإقليمي لنقل الدم بالمحافظة.

تلقي التبرعات العينية

كما خصصت النقابة فريق آخر من الهلال الأحمر المصري لتلقي التبرعات العينية، وإرسالها فيما بعد إلى الأهالي في فلسطين، وسط توافد ملحوظ للأطباء وأسرهم وذويهم.