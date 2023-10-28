سفير فلسطين في موسكو: الدعم الغربي لإسرائيل »وصمة عار» للمجتمع الدولي

قال سفير فلسطين في روسيا، عبدالحفيظ نوفل، إن موسكو منذ اليوم الأول للأزمة الراهنة، لم تغير مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني، والداعمة لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، رغم «العلاقات الطيبة» بين روسيا وإسرائيل.

سفير فلسطين في روسيا: قوات الاحتلال تمارس الإبادة

وأضاف سفير فلسطين في روسيا، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال تمارس القتل اليومي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكداً أن الموقف الروسي لم يتغير، «ونراهن عليه في عملية السلام».

التحدي الأكبر هو كيفية ادخال المساعدات

وأكد أن التحدي الأكبر هو «كيف ندخل مساعدات إنسانية وأدوية ووقف تلك الهجمة التي يشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي البشعة، بقتل أطفال ونساء، وتهجير للمدنيين وقصفهم في الشوارع في قطاع غزة والضفة الغربية»، مشدداً على أن كل التصرفات الإسرائيلية «وصمة عار على جبين المجتمع الغربي، الذي يدعم إسرائيل شكلاً ومضموناً، ومن العيب أن يستمر ذلك الموقف».