باحث سياسي: جيش الاحتلال يستخدم ترسانته التسليحية في الحرب على غزة

كشف العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرك أن الغزو البري لقطاع غزة سيؤتي بثمار ونتائج أكثر مما تم في القصف الجوي المستمر على القطاع الفلسطيني منذ 7 أكتوبر الجاري.

وتابع «محيي الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن جيش الاحتلال استخدم كافة الطاقات الإسرائيلية من التسليح في الحرب على غزة.

تدمير أنفاق المقاومة

وأكد الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي أن جيش الاحتلال استخدم القنابل الفراغية، بهدف تدمير أنفاق المقاومة، التي يتم إطلاق الصواريخ منها.

وأشار إلى أن ليلة أمس كانت من أسوأ الليالي على قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، ومع ذلك لا زالت صواريخ المقاومة تسقط في تل أبيب، حتى الآن.

الحرس الثوري الإيراني

واستبعد أن يأمر الحرس الثوري الإيراني الجماعات المسلحة المرتبطة به، ومنها حزب الله اللبناني، بالدخول على خط المواجهة، نظراً لأن هناك انتقاد داخلي في إيران، بسبب دفع الأموال لحزب الله.

واختتم العميد محمود محيي الدين أنه في حالة دخول حزب الله في الحرب، فإنه يفتقد عنصر المفاجأة، حيث أن جيش الاحتلال دفع بنحو 200 ألف جندي إلى الحدود الشمالية، تحسباً لأي عملية عسكرية من جنوب لبنان.