تفاصيل اتفاق مصر وفلسطين لعودة الاتصالات إلى غزة.. «ستارلينك» كلمة السر

شغلت شركات الاتصالات في قطاع غزة مساحة كبيرة من الجدل الدائر خلال الساعات الماضية، بعدما انقطعت الاتصالات والإنترنت عن القطاع الفلسطيني بالكامل، الأمر الذي زاد من عزلة الفلسطينيين داخل غزة، وجعل بقاءهم على اتصال مع بعضهم أو مع العالم الخارجي أمراً صعبا للغاية.

شركات الاتصالات في غزة

وأعلن وزير الاتصالات الفلسطيني، إسحق سدر، منذ قليل، عمل شركات الاتصالات في غزة على فتح خدمة التجوال في غزة من خلال مصر، وهي خدمة قابلة للتنفيذ ولا تحتاج سوى لساعات من أجل العمل بها، موضحاً أن الوزارة تواصلت مع وزارة الاتصالات المصرية، بهدف فتح الشبكات المصرية مع قطاع غزة.

وأضاف وزير الاتصالات الفلسطيني وفقا لوكالة «وفا»، أن الوزارة تلقت، أمس الجمعة، موافقة من شركة «ستارلينك»، التي تقدم خدمة إنترنت عبر شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية، من أجل مساعدة شركات الاتصالات في غزة، وتابع معلقاً: «يتم العمل على تأمين إدخال عدد من أجهزتها لوضعها في مناطق حساسة داخل القطاع، وذلك بالتعاون مع الجانب المصري والجهات الدولية».

قطع الاتصال عن شركات الاتصالات في غزة

وتسبب قطع الاتصال عن شركات الاتصالات في غزة، في شن الآلاف حملة موسعة لمطالبة شركات الاتصالات المصرية، وإيلون ماسك، مالك شركة «إكس»، تويتر سابقاً، بتوفير إنترنت «ستارلينك» لقطاع غزة، أسوة بما فعله لأوكرانيا، لذا أعلن أن شركة «ستارلينك» ستقدم خدمات الإنترنت لمنظمات الإغاثة المعترف بها دولياً في غزة.

وخلال ساعات قطع الاتصال عن شركات الاتصالات في غزة، شهد القطاع لحظات هي الأعنف على الإطلاق منذ انطلاق العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر، وصفت بالمرعبة، بعدما شنت قوات الاحتلال غارات عنيفة على مناطق متعددة في القطاع شمالاً وجنوباً، مع وتيرة أكثر فتكاً في المناطق الشمالية، شاركت فيها نحو 100 طائرة.